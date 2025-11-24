Nová železná opona napříč Ukrajinou
Temné předpovědi toho, jak si Trumpovi lidé představují budoucnost východní Evropy, se zatím naplňují
Dan Driscoll nechal všechny čekat. Tajemník amerického ministra obrany měl dorazit do rezidence amerického velvyslance v Kyjevě, aby promluvil s diplomaty členských států NATO. Hosté byli zvědaví na 28bodový mírový plán, který Driscoll jménem Trumpovy administrativy chvíli předtím předal ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Když však Driscoll konečně dorazil, to, co od něj slyšeli, některé Evropany rozzuřilo. „Je mi z toho špatně,“ řekl nám pak jeden diplomat. „Je to, jako by se svět kolem nás rozpadal a my to sledovali v přímém přenosu.“
To hlavní, na co chtěl Driscoll Evropany nalákat, bylo vybudování „neproniknutelné demilitarizované zóny“ podél frontové linie na Ukrajině, jakmile se válčící strany dohodnou na příměří. Potvrdili nám to tři lidé, kteří jeho slova slyšeli. Prý podle tónu, jakým promlouval, počítal s kladným přijetím. Narážka na korejskou demilitarizovanou zónu (DMZ) jen stvrdila temné předpoklady o tom, jak si lidé kolem Trumpa představují ukrajinskou budoucnost. Demilitarizovaná zóna, která se od roku 1953 táhne asi 250 kilometrů napříč Korejským poloostrovem, po celou dobu své existence symbolizuje zmrazené konflikty a nevyřešená nepřátelství.
Korejská DMZ, tahle země nikoho na 38. rovnoběžce, je spolu s Berlínskou zdí nejvýraznějším symbolem studené války. DMZ nemá s mírem nic společného. Z obou stran na sebe míří dělostřelectvo. Země je podkopaná průzkumnými tunely. Oblohu křižují vojenská letadla. Za ty roky během přestřelek zemřely stovky vojáků na obou stranách. V minulosti Zelenskyj v rozhovorech uvedl, že pokud by Ukrajina souhlasila s nějakým modelem DMZ, doplatila by na to: „Byla by to mrtvá zóna.“
Frontová linie se na Ukrajině táhne víc než tisíc kilometrů, přes důležité průmyslové a zemědělské oblasti na východě a jihu země. Nachází se kolem ní tisíce měst a vesnic. „Když je linie tak dlouhá,“ řekl Zelenskyj v březnovém rozhovoru, „zmrazený konflikt vždy vede k vojenským střetům toho nebo onoho druhu.“ Vzpomněl si, jak to vysvětloval prezidentu Donaldu Trumpovi v únoru během jejich nabroušeného setkání v Oválné pracovně: „Když takhle lidi rozdělíte, mír do těch měst nepřijde.“
