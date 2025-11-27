Připravte si popcorn, povím vám svůj příběh, řekl Babiš. Opozice si ho předvolala kvůli střetu zájmů
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Poslanci na čtvrteční podvečer svolali mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Vysvětlení od něj chce i hlava státu, která tím podmiňuje Babišovo jmenování premiérem. Ke jmenování nové vlády má ale i další výtky, například problematickou osobu Filipa Turka z Motoristů v ministerské pozici. Ve středu přitom Babiš Petru Pavlovi přinesl seznam jmen na posty ministrů a ministryní, přičemž Turka Motoristé přeřadili z ministerstva zahraničí na resort životního prostředí. Co na to prezident? Kdy by Česko mohlo mít novou vládu? A co očekávat od mimořádného jednání dolní komory? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu František Trojan.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série