0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
27. 11. 202521 minut

Připravte si popcorn, povím vám svůj příběh, řekl Babiš. Opozice si ho předvolala kvůli střetu zájmů

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem

Zuzana Machálková

Poslanci na čtvrteční podvečer svolali mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů předsedy hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše. Vysvětlení od něj chce i hlava státu, která tím podmiňuje Babišovo jmenování premiérem. Ke jmenování nové vlády má ale i další výtky, například problematickou osobu Filipa Turka z Motoristů v ministerské pozici. Ve středu přitom Babiš Petru Pavlovi přinesl seznam jmen na posty ministrů a ministryní, přičemž Turka Motoristé přeřadili z ministerstva zahraničí na resort životního prostředí. Co na to prezident? Kdy by Česko mohlo mít novou vládu? A co očekávat od mimořádného jednání dolní komory? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu František Trojan.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

344 článků
344 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články