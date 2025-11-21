0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
21. 11. 202540 minut

Na Turkovi už netrvají ani někteří vysoce postavení Motoristé. Jen mu to nechtějí říct

Vládneme, nerušit #36: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Vláda Andreje Babiše, Motoristů sobě a SPD se stále rodí. V tuto chvíli stojí a padá zejména s tím, zda a jak vyřeší předseda ANO svůj střet zájmů, což obnáší i vyjasňování vzájemné pozice s prezidentem. Nejde ale jen o Babiše. Tématem na Malé Straně a na Hradě zůstává Filip Turek a jeho ambice stát se ministrem zahraničí. Jak to nakonec dopadne? Koho strany navrhnou na další vládní posty a jak vypadalo setkání Andreje Babiše s občany ve Frýdku-Místku, kam ve čtvrtek vyrazil? To vše v podcastu Vládneme, nerušit rozebírají Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

40 článků
40 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články