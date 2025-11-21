Na Turkovi už netrvají ani někteří vysoce postavení Motoristé. Jen mu to nechtějí říct
Vládneme, nerušit #36: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Vláda Andreje Babiše, Motoristů sobě a SPD se stále rodí. V tuto chvíli stojí a padá zejména s tím, zda a jak vyřeší předseda ANO svůj střet zájmů, což obnáší i vyjasňování vzájemné pozice s prezidentem. Nejde ale jen o Babiše. Tématem na Malé Straně a na Hradě zůstává Filip Turek a jeho ambice stát se ministrem zahraničí. Jak to nakonec dopadne? Koho strany navrhnou na další vládní posty a jak vypadalo setkání Andreje Babiše s občany ve Frýdku-Místku, kam ve čtvrtek vyrazil? To vše v podcastu Vládneme, nerušit rozebírají Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.
