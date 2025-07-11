0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
My jedeme, a vy budete koukat
7. 11. 202529 minut

Okamura nejprve slíbil umírněnost, pak sundal ukrajinskou vlajku. Jaký bude předseda sněmovny?

Vládneme, nerušit #34: o chodu dolní komoru pod taktovkou šéfa SPD s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou.

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Nová rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů má za sebou první zkoušku jednoty - hlasovalo se o šéfovi Sněmovny. Tím se stal Tomio Okamura, i když se před hlasováním spekulovalo, že nemusí být všem poslancům hnutí ANO po chuti. Jakým bude předseda SPD šéfem Poslanecké sněmovny? A jak budou reagovat opoziční strany? O tom se v další epizodě podcastu Vládneme, nerušit bavili redaktoři František Trojan a Filip Zelenka a redaktorka  Kristýna Jelínková. Čtěte také: Dobrý předseda Tomio Okamura nebude říkat svoje názory na EU nebo NATO

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

37 článků
37 podcastů
Všechno k sérii

Respekt Obchod

