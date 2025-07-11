Okamura nejprve slíbil umírněnost, pak sundal ukrajinskou vlajku. Jaký bude předseda sněmovny?
Vládneme, nerušit #34: o chodu dolní komoru pod taktovkou šéfa SPD s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou.
Nová rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů má za sebou první zkoušku jednoty - hlasovalo se o šéfovi Sněmovny. Tím se stal Tomio Okamura, i když se před hlasováním spekulovalo, že nemusí být všem poslancům hnutí ANO po chuti. Jakým bude předseda SPD šéfem Poslanecké sněmovny? A jak budou reagovat opoziční strany? O tom se v další epizodě podcastu Vládneme, nerušit bavili redaktoři František Trojan a Filip Zelenka a redaktorka Kristýna Jelínková. Čtěte také: Dobrý předseda Tomio Okamura nebude říkat svoje názory na EU nebo NATO
