24. 10. 202539 minut
Program budoucí vlády: Babiš dohlíží z dovolené, SPD a Motoristé ustupují, ale Turek je dál ve hře
Vládneme, nerušit #32: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Jednání o vládě pokračují i v třetím týdnu po volbách, tentokrát bez fyzicky přítomného Andreje Babiše. Na 14 schůzkách si zástupci ANO, Motoristů sobě a SPD řekli, co chtějí s Českem v jednotlivých oblastech následující čtyři roky dělat. Jak jednání probíhají? Kde jsou největší „třecí plochy“? A bude nakonec Filip Turek ministr, nebo místopředseda sněmovny? To vše rozebírají v další epizodě Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, Filip Zelenka a František Trojan.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
40 minut
Decroix soupeří s bitcoiny, hnutím STAN i s Blažkem. Může vystoupat až do čela ODS?
František Trojan, Filip Zelenka, Ondřej Kundra5. 9. 2025