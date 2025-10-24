0:00
Jak prezident zamíchá vládními kartami
24. 10. 202539 minut

Program budoucí vlády: Babiš dohlíží z dovolené, SPD a Motoristé ustupují, ale Turek je dál ve hře

Vládneme, nerušit #32: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Jednání o vládě pokračují i v třetím týdnu po volbách, tentokrát bez fyzicky přítomného Andreje Babiše. Na 14 schůzkách si zástupci ANO, Motoristů sobě a SPD řekli, co chtějí s Českem v jednotlivých oblastech následující čtyři roky dělat. Jak jednání probíhají? Kde jsou největší „třecí plochy“? A bude nakonec Filip Turek ministr, nebo místopředseda sněmovny? To vše rozebírají v další epizodě Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, Filip Zelenka a František Trojan.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

