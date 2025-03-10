0:00
3. 10. 202537 minut

Kampaň 2025: Životní výkon Petra Fialy a noví zvěstovatelé změny režimu

Vládneme, nerušit #29: S Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou o klíčových okamžicích předvolební kampaně

František Trojan
,
Filip Zelenka

Zbývá už jen pár hodin do vyhlášení výsledků voleb, které rozhodnou o složení Poslanecké sněmovny na další čtyři roky. Co si budeme pamatovat z letošní kampaně? Bude stačit životní výkon Petra Fialy k dalším čtyřem rokům vládnutí? A co může za zmrtvýchvstání Pirátů? O tom se v další epizodě podcastu Vládneme, nerušit baví redaktoři Respektu František Trojan a Filip Zelenka. 

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

32 článků
32 podcastů
Všechno k sérii

