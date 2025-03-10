3. 10. 202537 minut
Kampaň 2025: Životní výkon Petra Fialy a noví zvěstovatelé změny režimu
Vládneme, nerušit #29: S Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou o klíčových okamžicích předvolební kampaně
Zbývá už jen pár hodin do vyhlášení výsledků voleb, které rozhodnou o složení Poslanecké sněmovny na další čtyři roky. Co si budeme pamatovat z letošní kampaně? Bude stačit životní výkon Petra Fialy k dalším čtyřem rokům vládnutí? A co může za zmrtvýchvstání Pirátů? O tom se v další epizodě podcastu Vládneme, nerušit baví redaktoři Respektu František Trojan a Filip Zelenka.
