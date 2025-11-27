0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Ivana Svobodová

redaktorka

V Respektu pracuje jako reportérka od září roku 2010. Přišla z časopisu Týden, předtím pracovala v MF DNES. Zpočátku se věnovala referování o politice, později začala její dopady na společnost stále častěji hledat přímo mezi lidmi „na ulici“. Psala o důsledcích nenávisti na sociálních sítích i v živé realitě. Často a ráda reportuje z politických kampaní. V ohnisku jejího zájmu je i Slovensko, odkud přináší reportáže, články a rozhovory z nejdůležitějších událostí, které ovlivňují slovenskou společnost. V roce 2022 rozšířila reportážní záběr o referování z války na Ukrajině. V roce 2019 získala při udílení Novinářských cen speciální ocenění v kategorii analyticko-investigativní příspěvek za článek Anatomie jedné tragédie.

16let v Respektu

953napsaných článků

Všechny publikované články

Načíst další články autora

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce