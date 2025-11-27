Redakce
Ivana Svobodová
redaktorka
V Respektu pracuje jako reportérka od září roku 2010. Přišla z časopisu Týden, předtím pracovala v MF DNES. Zpočátku se věnovala referování o politice, později začala její dopady na společnost stále častěji hledat přímo mezi lidmi „na ulici“. Psala o důsledcích nenávisti na sociálních sítích i v živé realitě. Často a ráda reportuje z politických kampaní. V ohnisku jejího zájmu je i Slovensko, odkud přináší reportáže, články a rozhovory z nejdůležitějších událostí, které ovlivňují slovenskou společnost. V roce 2022 rozšířila reportážní záběr o referování z války na Ukrajině. V roce 2019 získala při udílení Novinářských cen speciální ocenění v kategorii analyticko-investigativní příspěvek za článek Anatomie jedné tragédie.
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