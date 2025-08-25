Byty, válka, vztahy se sousedy a jak to má ANO s SPD
Andrej Babiš a Alena Schillerová na cestách za voličem
Na malé náměstí u kostela svatého Martina v Červených Janovicích přibyla v pondělí odpoledne na 40 minut jedna v Česku známá předvolební kulisa. Obytné auto, popsané sloganem, že bude zase líp a že to bude v Česku, které je pro nadživotně vyobrazeného Andreje Babiše na prvním místě. Nápis vzadu dodává, co pro to lidé shromáždění u kostela musejí udělat: Volte ANO, sděluje politik na obrázku v mobilizačním gestu – prstem ukazuje na lidi, kteří si výjev na autě prohlížejí.
O něco menší, ale skutečný lídr v bílém triku a džínách to stejné u auta uvolněně sděluje lidem do mikrofonu: že je potřeba právě tohle udělat, aby se jejich životy zlepšily. Na turné po Kutnohorsku a Kolínsku tu na osmi štacích toho dne provází středočeskou jedničku kandidátky, bývalého ministra školství Roberta Plagu. Jak vypadá zahřívací kolo kampaně strany ANO dva týdny před datem, od kterého favorit voleb slibuje její ostrý start?
Ruka ruku myje
V Červených Janovicích nakonec hlavní část vystoupení zabere debata o covidu: přijela sem mezi desítky voličů i zdravotní sestra v penzi, která vyčítá Plagovi a Babišovi, že v covidovém období řídili zemi špatně. Oni odpovídají, že ne, že to dělali nejlépe, jak uměli, a podle odborníků.
