Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nevím, co vůči střelci cítím. I on je obětí zla
13. 10. 202519 minut

Hamás propustil poslední živé rukojmí ze 7. října, Izrael vězněné Palestince

S Ondřejem Kundrou mimo jiné o plnění mírové dohody mezi Hamásem a izraelskou vládou a plánu prezidenta Donalda Trumpa

Štěpán Sedláček
,
Ondřej Kundra

Dvacet izraelských rukojmích, které teroristé z Hamásu drželi více než dva roky v zajetí se vrátili domů ke svým bližním. Izrael na oplátku propustil více než 1700 vězněných Palestinců. Jak se daří držet křehký klid zbraní a plnit mírovou dohodu, kterou vedle Egypta nebo Kataru pomohla vyjednat také Spojené státy. A co čekat od mírového summitu v Egyptě, kam míří prezident Donalda Trump po návštěvě Izraele. Nejen to rozebírá Ondřej Kundra se Štěpánem Sedláčkem ve Výtahu Respektu.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

319 článků
319 podcastů
