10. 10. 20251 hodina 1 minuta
Důležitá bude bitva o televizi a rozhlas. Tam se ukáže, jak moc nechá Babiš své partnery divočit
S politology Jakubem Janegou a Jakubem Lyskem o sestavování vlády a možných scénářích dalšího vývoje. V olomouckém Divadle na cucky moderoval Tomáš Brolík.
Můžou být SPD a Motoristé stabilní koaliční partneři? A co když ne? Fungoval ve volbách antifiala a antibabiš? Jaké méně viditelné faktory pomohly Babišovi k vítězství a jak se Pirátům podařilo „povstat z popela“? Co může přinést víc žen ve vysoké politice? A jak pravděpodobné je, že dojde na slovenský scénář? Nejen na to hledali odpovědi politologové z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Janega a Jakub Lysek v Debatě Respektu se zástupcem šéfredaktora Tomášem Brolíkem v Divadle na cucky.
