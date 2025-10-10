0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Vítejte v Babišově snu
10. 10. 20251 hodina 1 minuta

Důležitá bude bitva o televizi a rozhlas. Tam se ukáže, jak moc nechá Babiš své partnery divočit

S politology Jakubem Janegou a Jakubem Lyskem o sestavování vlády a možných scénářích dalšího vývoje. V olomouckém Divadle na cucky moderoval Tomáš Brolík.

Tomáš Brolík
,
Štěpán Sedláček
Poslanecký klub ANO Autor: Milan Jaroš

Můžou být SPD a Motoristé stabilní koaliční partneři? A co když ne? Fungoval ve volbách antifiala a antibabiš? Jaké méně viditelné faktory pomohly Babišovi k vítězství a jak se Pirátům podařilo „povstat z popela“? Co může přinést víc žen ve vysoké politice? A jak pravděpodobné je, že dojde na slovenský scénář? Nejen na to hledali odpovědi politologové z Univerzity Palackého v Olomouci Jakub Janega a Jakub Lysek v Debatě Respektu se zástupcem šéfredaktora Tomášem Brolíkem v Divadle na cucky.

