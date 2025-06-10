SPD a Motoristé se chtějí podílet na vládnutí. Dostane Turek zahraničí a Okamura předsedu sněmovny?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem o povolebním vyjednávání
Prezident Petr Pavel během neděle a pondělí mluvil se všemi lídry stran a hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Zkraje týdne potvrdil, že nový kabinet může vznikat na půdorysu hnutí ANO, Motoristů a SPD. Otázkou ale zůstává, jak by si strany rozdělily vládní posty. „Motoristé usilují o zahraničí, kde si představují Filipa Turka. Ve hře je i životní prostředí pro Petra Macinku. Případně je tu zdravotnictví a ministerstvo sociálních věcí pro Borise Šťastného, které ale chce hnutí ANO. U zdravotnictví Andrej Babiš nechce slevit, vidí tam Adama Vojtěcha. SPD by chtělo vnitro nebo obranu," říká ve Výtahu Respektu František Trojan a potvrzuje prezidentova slova, že klíčové bude i složení sněmovny. Do jejího čela by totiž teoreticky mohl nastoupit Tomio Okamura. Co by to v praxi znamenalo? Čím by hnutí SPD mohlo Babišovi posloužit? A k jakým dalším politickým posunům od víkendových voleb došlo?
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série