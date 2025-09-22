Dozimetr je u hlavního soudního líčení. Volby rozhodnou, zda budou další kauzy vyšetřovány stejně důkladně
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jaroslavem Spurným
Obvodní soud pro Prahu 9 se v pondělí začal zabývat případem rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Jde o hlavní líčení, ve kterém se zpovídá osm lidí, mezi nimiž je například zlínský podnikatel Michal Redl, bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, který byl dříve členem hnutí STAN, anebo podnikatel Pavel Kos, který u soudu přiznal vinu. Redl a Hlubuček ji nadále odmítají. „Oceňuju, jak ke kauze přistoupila policie. Tři roky ty lidi sledovala, odposlouchávala, získávala informace, státní zástupce to posvětili. Odvedli vrcholně profesionální práci, která pořád ještě přináší nová odhalení," říká ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný. „Byť je kauza Dozimetr velká a jde o rozsáhlou korupci, neukazuje to selhávání státu. Ukazuje to selhání jednotlivců, to je pro mě největší poznání," uzavírá. Kde má kauza Dozimetr kořeny? Jaké politické strany a hnutí do ní byly zapleteny a jak se s ní vypořádaly? A v jakém smyslu budou v podobných případech rozhodující nadcházející sněmovní volby?
