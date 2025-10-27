27. 10. 202517 minut
Turka nechce Babiš ani prezident. Pokud ho šéf ANO přece jen předloží, hlava státu ho asi nejmenuje
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou
Prezident Petr Pavel v pondělí pověřil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Možné personální obsazení ale na dvouhodinové schůzce na Pražském hradě neřešili. Koaliční smlouvu a programové priority by měl Babiš hlavě státu předat v druhé polovině týdne. Panuje mezi ANO, SPD a Motoristy shoda na programu? Jak to bude s Filipem Turkem v čele ministerstva zahraničí, když ho možný budoucí premiér ani prezident na tomto postu nechtějí? A kdy by Česko mohlo mít novou vládu? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu Kristýna Jelínková.
