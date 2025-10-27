0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Odklání se Trump od Putina?
27. 10. 202517 minut

Turka nechce Babiš ani prezident. Pokud ho šéf ANO přece jen předloží, hlava státu ho asi nejmenuje

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou

Zuzana Machálková

Prezident Petr Pavel v pondělí pověřil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Možné personální obsazení ale na dvouhodinové schůzce na Pražském hradě neřešili. Koaliční smlouvu a programové priority by měl Babiš hlavě státu předat v druhé polovině týdne. Panuje mezi ANO, SPD a Motoristy shoda na programu? Jak to bude s Filipem Turkem v čele ministerstva zahraničí, když ho možný budoucí premiér ani prezident na tomto postu nechtějí? A kdy by Česko mohlo mít novou vládu? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu Kristýna Jelínková.

