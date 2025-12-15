ANO, SPD a Motoristé jsou oficiálně u moci. Do čeho se pustí v prvních dnech vládnutí?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem
Česko má od pondělí novou vládu. Kabinet Andreje Babiše z ANO jmenoval prezident Petr Pavel, který upozornil, že ministři a ministryně přebírají moc v turbulentních časech z hlediska bezpečnosti, ekonomiky i politického vývoje. Kromě samotného jmenování a prvního, tentokrát pouze koordinačního zasedání vlády došlo také k setkání nyní už expremiéra Petra Fialy z ODS s novým předsedou vlády, kterému předal osmdesátistránkovou zprávu o stavu země. Co v ní stojí? Jde o PR předchozího kabinetu, nebo si z něj současný šéf kabinetu skutečně bude moct něco vzít? Došlo k posunu v obsazení postu ministra životního prostředí? A do čeho se nová vláda pustí nejdřív? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě podcastu Výtah Respektu František Trojan.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série