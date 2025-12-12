Budoucnost muniční iniciativy a nominant SPD na obraně. Jak se změní přístup Česka k válce na Ukrajině?
Vládneme, nerušit #39: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou. Pozvání tentokrát přijal Ondřej Kundra
S nastupující novou vládou Andreje Babiše se otevírá otázka, jak se změní postoj Česka k válce na Ukrajině. Nově bude na nejvyšším postu ministerstva obrany nominant SPD, generálporučík Jaroslav Zůna, a stále přetrvávají výhrady hnutí ANO k muniční iniciativě, díky které se na Ukrajinu dostávají potřebné prostředky pro obranu napadené země. Jak to dopadne? Kdo bude mít konečné slovo? A jaký vliv bude mít na celou záležitost vztah premiéra Andreje Babiše s ostatními zbrojaři? O tom se v novém díle podcastu Vládneme, nerušit bavili redaktoři Respektu František Trojan, Filip Zelenka a Ondřej Kundra.
