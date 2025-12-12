Fotograf Parr našel v nudě a konzumním stylu života klíč k západní společnosti
Fotografové Magna vyráželi do míst sužovaných hladomorem nebo válkou. Já jsem vyrazil za roh do místního supermarketu, protože to pro mě byla frontová linie, popisoval svůj přístup
Donutil fotografii, aby se zaměřila na něco úplně jiného než doposud. Tam, kde byli dokumentaristé fascinováni velkými příběhy, lidskou důstojností a válečnými konflikty, rozhodl se Martin Parr podívat na nudu, každodennost a dovolenkové radovánky. Vydával se fotit tam, kde lidé doslova nedělají vůbec nic, a našel tam obrovské obrazové bohatství. Pustil se do míst, kde se nepíší dějiny. Pouze se tam člověk sám sebe ptá: Co s volným odpolednem? Martin Parr však jako nikdo jiný před ním vycítil, že to o povaze globálně se rozpínajícího konzumního stylu života vypovídalo mnohem intenzivněji, než kdyby se hnal za překotnými událostmi. Pochopil, nakolik jsou tyto banality podstatné, a na fotkách jim dodal až monumentální rozměr.
Pro jednoho z nejslavnějších dokumentaristů éry přelomu tisíciletí byla fotografie zároveň posedlostí: „Samozřejmě, že jsem posedlý, to je jedna z vlastností, která vás žene vpřed,“ tvrdil v letošním filmovém dokumentu nazvaném I Am Martin Parr. „Musíte si každé brzké ráno, než se vydáte ven, udržet víru, že dneska by se mohlo něco stát,“ dodával k tomu. A není snad lepším důkazem jeho naprosté oddanosti fotografii to, že jen pár týdnů před svou smrtí mluvil o své práci a pořádal začátečnický workshop s konzultacemi v Brně? Nehledě na to, že fotil do posledních dnů navzdory tomu, že se pod vlivem postupující nemoci pohyboval s pomocí chodítka.
První snímek pořídil, když mu bylo deset. Jednalo se o portrét otce na zamrzlém potoce během obzvláště mrazivé zimy roku 1963. Zájem o focení v něm probudil jeho děda, tiskař v důchodu a vášnivý fotoamatér – a ve třinácti letech už byl Parr pevně rozhodnutý, že nechce dělat v životě nic jiného.
Na nudě je něco hrozně zajímavého
