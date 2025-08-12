0:00
Astrounat Brázda
8. 12. 202534 minut

Netflix má nakročeno ke koupi Warner Bros. včetně HBO. Jak může fúzi ovlivnit prezident Trump?

S Jindřiškou Bláhovou o fúzi amerických firem za 72 miliard dolarů a možných dopadech na filmový i televizní průmysl.

Štěpán Sedláček
,
Jindřiška Bláhová

Společnost Netflix se dohodla na koupi Warner bros Discovery včetně filmových a televizních studií a HBO. Projde spojení velkých hračů u ministerstva spravedlnosti (DOJ)? Na možnou fúzi za zhruba 72 miliard dolarů chce ovšem dohlédnout i prezident Donald Trump, který minulý týden v Bílém domě mluvil s šéfem Netflixu Tedem Sarandosem. Co možné spojení tradičního Hollywoodského studia a kabelové Quality TV s průkopníkem streamování může vyvolat v americkém a potažmo západním filmovém a televizním byznysu? Proč jsou mnozí američtí filmaři proti? To ve Výtahu přibližuje Jindřiška Bláhová.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

