0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
6. 11. 202520 minut

Trumpova podpora je nejnižší od zvolení. Američané nedostávají peníze, Bílý dům pořádá party

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Dominikou Perlínovou

Zuzana Machálková

Takzvaný shutdown platí v USA rekordní 37. den. Doposud byl rekordním ten z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, který trval 35 dní. Situaci nicméně odnáší miliony Američanů a Američanek. Federální zaměstnanci buď nemohou chodit do práce a musí si přivydělávat jinde, anebo chodí, ale nedostávají plat. Ohroženi jsou i lidé, kteří pobírají potravinové dávky, na kterých ve Spojených státech závisí zhruba 42 milionů osob. Trump přitom mezitím uspořádal party ve stylu Velký Gatsby, na kterou pozval donory, kteří mu pomáhají s rekonstrukcí Bílého domu. Co na to Američané? Má těm, kteří se kvůli shutdownu dostávají do nouze, kdo pomoct? A jaký je vlastně jeho důvod? I na to ve čtvrtečním Výtahu Respektu odpovídá Dominika Perlínová.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

333 článků
333 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články