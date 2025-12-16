Za prověřováním skupiny D dovážející drony na Ukrajinu může být servilita úředníků
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jaroslavem Spurným
Zástupci spolku Skupina D, který v rámci projektu Nemesis pořádá sbírku dovážející drony pro Ukrajinu, se v úterý ohradili proti tomu, že by se měli dopustit jakékoliv trestné činnosti. Reagovali tak na informaci z konce minulého týdne, že Vojenská policie prověřuje jednoho z jejich dodavatelů. Podle Skupiny D, která od roku 2023 vybrala na drony pro Ukrajinu 263 milionů korun, to ale na jejich činnost neoprávněně vrhá špatné světlo. Jaroslav Spurný ve Výtahu Respektu vysvětluje, že zástupci spolku v případu vystupují jen jako svědkové, dodává souvislosti v tom, proč se Vojenská policie na dodavatele zaměřila právě nyní - a jak by to mohlo souviset se servilitou některých úředníků vůči novému ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi. Moderuje Zuzana Machálková.
