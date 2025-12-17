Babišova vláda vysvětluje své kroky tím, že občané ušetří. Přitom hrozí, že si naopak připlatí
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou
Jen co se v pondělí ujala moci nová vláda Andreje Babiše, ve které jsou kromě jeho hnutí ANO také SPD a Motoristé, , hned druhý den na prvním řádném zasedání prosadila celou řadu změn. Přišlo avizované odmítnutí unijního systému emisních povolenek ETS 2 či odmítnutí migračního paktu, ale také schválení nového stavebního zákona nebo odvolání dozorčí rady České pošty a předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka. Kromě toho stát na základě rozhodnutí vlády od příštího roku zcela převezme financování podporovaných zdrojů energie. Kde na to ale vláda vezme peníze? Skutečně je možné jen tak odmítnout unijní směrnice a legislativu? A jaké kroky chystá kabinet hned zkraje příštího roku? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Výtahu Respektu Filip Zelenka.
