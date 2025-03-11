Končící vláda vydírá rozpočtem nastupující kabinet kvůli vedení sněmovny
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou a Františkem Trojanem přímo z Poslanecké sněmovny
Poslanci a poslankyně se v pondělí vůbec poprvé sešli ve složení daném výsledky říjnových voleb a složili slib, díky němuž se mohou oficiálně stát členy dolní komory. Zároveň jen chvíli předtím nastupující vláda tvořená formacemi ANO, SPD a AUTO podepsala koaliční smlouvu. Co je v ní překvapivého? Jaký je program možného příštího kabinetu? Jak to vypadá s přístupem k veřejnoprávním médiím, neziskovým organizacím, ale také k ekonomickým otázkám? A jaké dohady jsou kolem vedení sněmovny mezi končící a budoucí vládou? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu přímo z dolní komory Kristýna Jelínková a František Trojan.
