0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
3. 11. 202520 minut

Končící vláda vydírá rozpočtem nastupující kabinet kvůli vedení sněmovny

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Kristýnou Jelínkovou a Františkem Trojanem přímo z Poslanecké sněmovny

Zuzana Machálková

Poslanci a poslankyně se v pondělí vůbec poprvé sešli ve složení daném výsledky říjnových voleb a složili slib, díky němuž se mohou oficiálně stát členy dolní komory. Zároveň jen chvíli předtím nastupující vláda tvořená formacemi ANO, SPD a AUTO podepsala koaliční smlouvu. Co je v ní překvapivého? Jaký je program možného příštího kabinetu? Jak to vypadá s přístupem k veřejnoprávním médiím, neziskovým organizacím, ale také k ekonomickým otázkám? A jaké dohady jsou kolem vedení sněmovny mezi končící a budoucí vládou? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu přímo z dolní komory Kristýna Jelínková a František Trojan.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

330 článků
330 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články