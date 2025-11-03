0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Můj účet

My jedeme, a vy budete koukat
Obálka vydání 45/2025
45/2025 • 3.–9. 11. 2025

My jedeme, a vy budete koukat

Babišova vláda „manažerů a vlastenců“ se rychle dohodla na proměně země

Babišova vláda „manažerů a vlastenců“ se rychle dohodla na proměně země Autor: Matěj Stránský
Ostrov blažených, kteří volí antisystémové populisty?
V Číně je konkurence mnohem nelítostnější než ve Spojených státech
Editorial

Co nesmějí říct tajné služby Okamurovi

Ondřej Kundra

Proruský šéf SPD na postu předsedy dolní komory může znamenat ohrožení bezpečnosti státu

Anketa

Vznikající vláda plánuje nové ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Pomůže to českému sportu? Případně jak?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Nastupuje Andrej Babiš – už potřetí. Kdo ale může říct, že ví, co od něj máme čekat?

Marek Švehla

V programu jeho nové vlády se o tom mnoho nedočteme

Okamura je horší než Turek. Jen si lidé zvykli

Erik Tabery

Proč se obchodník s českou malostí nemá stát šéfem sněmovny

Recept, jak porazit populisty, existuje

Magdaléna Fajtová

Nizozemsko vsadilo na optimismus  

Česká dálnice k moři

Tomáš Brolík

Trump se snaží hrát podle čínských pravidel

Fareed Zakaria

Větší chybu lze ale stěží udělat 

Téma

My jedeme, a vy budete koukat

František Trojan, Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Babišova vláda „manažerů a vlastenců“ se rychle dohodla na proměně země

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Ostrov blažených, kteří volí antisystémové populisty?

Christian Bartlau, Die Zeit

Reportáž časopisu Die Zeit o tom, jaké vlastně je dnešní Rakousko

Německo se pře, jestli migranti zkazili „obraz“ tamních měst

Tomáš Lindner

Jako Merz v porcelánu: kancléř spustil další vášnivou debatu o uprchlících, podle kritiků nahrává extremistům z AfD

V Číně je konkurence mnohem nelítostnější než ve Spojených státech

Magdaléna Fajtová

S kanadským analytikem Danem Wangem o čínských inženýrech, amerických právnících a o tom, proč by lidé v Evropě měli víc prahnout po penězích

Česko

Jediný vládní poslanec z generace Z chce měnit školství a nikoho neurážet

František Trojan

Motorista Matěj Gregor reprezentuje novou vlnu politiků-influencerů

Poslankyně Demetrashvili: Chci od nových ministrů slyšet, jak zajistí bezpečnost Česka

Ondřej Kundra

Skokanka Pirátů s kořeny z Gruzie usiluje o to být tváří liberálního Česka

Hvězda Starostů chce lidem na periferii vrátit naději

Filip Zelenka

Nový poslanec za STAN Jan Papajanovský plánuje prosazovat téma nižšího zdanění práce a nebýt příliš rozkročený

Tak divné, že se sem chceš vracet. Padesát kilometrů na kole Mosteckou pánví nabízí nečekaný zážitek

Petr Horký

Jak vypadají bývalé uhelné doly, v nichž se dnes rodí nová krajina?

Technologie

Otesánek jménem AI: Umělá inteligence už spotřebovává víc elektřiny než celé Česko

Martin Uhlíř

Chatboti a další chytré stroje brzy začnou polykat více energie než těžba bitcoinů. Kolik přesně, nikdo neví

Manuál na děti

Společný čas ničím nenahradíš. Jak vypadá výprava, na níž se otcové učí, jak chválit syny a přijmout, že z dcer se stávají ženy

Markéta Plíhalová

Manuál na děti: Série rozhovorů o výchově, 6. díl – S Lukášem Talpou a Martinem Galbavým z Ligy otevřených mužů o blahodárnosti otcovských výprav se syny a dcerami, o tom, kdy se z kluků stávají chlapi a proč dívky v pubertě potřebují otce víc než kdy dřív

Kultura

Dřív fotil mrtvoly, dnes Trumpa

Jan H. Vitvar

V DOXu začala výstava Joela-Petera Witkina, který se ze skandálního umělce proměnil v citlivého portrétistu současného světa

Album týdne: Mutanti hledaj východisko, ale ani Rada starších si s tím neví rady

Pavel Turek

Film týdne: Tahle země není pro lidi slabé na srdce. Radu Jude si v novince o současném Rumunsku tříbí smysl pro černý humor 

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Miroslav Polách maluje jako chirurg – precizně, bez chyb i bez emocí

Jan H. Vitvar

Kultura

Caroline Shaw: Co když je nejdůležitější složit dobrou písničku?

Pavel Turek

Skladatelka, která volně proplouvá světem klasiky i popu, vystoupí na festivalu Prague Sounds

Literatura

Táňa (ne)uměla žít

Josef Chuchma

Čemu se v Římě rozhodně vyhnout

Jan H. Vitvar

Krystalické fragmenty

Petr A. Bílek

Jeden den v životě

Zastav se a zírej

Jitka Zapletalová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper