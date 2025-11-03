My jedeme, a vy budete koukat
Babišova vláda „manažerů a vlastenců“ se rychle dohodla na proměně země
Editorial
Anketa
Respekt • Despekt
Komentář
Nastupuje Andrej Babiš – už potřetí. Kdo ale může říct, že ví, co od něj máme čekat?
Marek Švehla
V programu jeho nové vlády se o tom mnoho nedočteme
Okamura je horší než Turek. Jen si lidé zvykli
Erik Tabery
Proč se obchodník s českou malostí nemá stát šéfem sněmovny
Recept, jak porazit populisty, existuje
Magdaléna Fajtová
Nizozemsko vsadilo na optimismus
Česká dálnice k moři
Tomáš Brolík
Trump se snaží hrát podle čínských pravidel
Fareed Zakaria
Větší chybu lze ale stěží udělat
Téma
Zahraničí
Ostrov blažených, kteří volí antisystémové populisty?
Christian Bartlau, Die Zeit
Reportáž časopisu Die Zeit o tom, jaké vlastně je dnešní Rakousko
Německo se pře, jestli migranti zkazili „obraz“ tamních měst
Tomáš Lindner
Jako Merz v porcelánu: kancléř spustil další vášnivou debatu o uprchlících, podle kritiků nahrává extremistům z AfD
V Číně je konkurence mnohem nelítostnější než ve Spojených státech
Magdaléna Fajtová
S kanadským analytikem Danem Wangem o čínských inženýrech, amerických právnících a o tom, proč by lidé v Evropě měli víc prahnout po penězích
Česko
Jediný vládní poslanec z generace Z chce měnit školství a nikoho neurážet
František Trojan
Motorista Matěj Gregor reprezentuje novou vlnu politiků-influencerů
Poslankyně Demetrashvili: Chci od nových ministrů slyšet, jak zajistí bezpečnost Česka
Ondřej Kundra
Skokanka Pirátů s kořeny z Gruzie usiluje o to být tváří liberálního Česka
Hvězda Starostů chce lidem na periferii vrátit naději
Filip Zelenka
Nový poslanec za STAN Jan Papajanovský plánuje prosazovat téma nižšího zdanění práce a nebýt příliš rozkročený
Tak divné, že se sem chceš vracet. Padesát kilometrů na kole Mosteckou pánví nabízí nečekaný zážitek
Petr Horký
Jak vypadají bývalé uhelné doly, v nichž se dnes rodí nová krajina?
Technologie
Manuál na děti
Společný čas ničím nenahradíš. Jak vypadá výprava, na níž se otcové učí, jak chválit syny a přijmout, že z dcer se stávají ženy
Markéta Plíhalová
Manuál na děti: Série rozhovorů o výchově, 6. díl – S Lukášem Talpou a Martinem Galbavým z Ligy otevřených mužů o blahodárnosti otcovských výprav se syny a dcerami, o tom, kdy se z kluků stávají chlapi a proč dívky v pubertě potřebují otce víc než kdy dřív
Kultura
Dřív fotil mrtvoly, dnes Trumpa
Jan H. Vitvar
V DOXu začala výstava Joela-Petera Witkina, který se ze skandálního umělce proměnil v citlivého portrétistu současného světa