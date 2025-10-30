0:00
30. 10. 20253 minuty

Okamura je horší než Turek. Jen si lidé zvykli

Proč se obchodník s českou malostí nemá stát šéfem sněmovny

Erik Tabery

Rozruch kolem Filipa Turka odvedl pozornost od kauz Andreje Babiše i Tomia Okamury. Předseda extremistické strany SPD se má na základě dohody s ANO a Motoristy stát předsedou Poslanecké sněmovny. Tedy instituce, kterou minulé volební období ničil obstrukcemi a mimořádně agresivním slovníkem. Okamura je obchodník s českou malostí. Kde vidí možnost osedlat nenávist, bez zaváhání tak učiní. Andrej Babiš přepisuje novodobé dějiny a není to hezký pohled. 

Loajální k Rusku 

Předsedou sněmovny se stane člověk, který popíral existenci koncentračního tábora v Letech u Písku, podle něj tam byli internováni jen Romové, kteří nechtěli pracovat. Navrhoval, aby vznikl stát pro Romy a Česká republika podpořila jejich vystěhování. Tvrdil také, že „to, že Cikán je dnes vnímané hanlivě, to není vina ani neonacistů, ani Čechů, ani Turků. To je v prvé řadě hanba Romů.“ Mimo jiné také prohlásil, „kdyby mě jako malého kluka adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna“. Politické konkurenty s oblibou označoval za „vlastizrádce“ či „bruselské kolaboranty“. 

Sdílel na sítích text Jiřího Kobzy, který vyzýval Čechy k obtěžování muslimů: „Můžeme chovat pejsky a prasátka jako domácí mazlíčky a chodit je venčit do okolí jejich center, mešit a oblíbených piknikovišť.“

