Zdraví17. 12. 202513 minut

Rakovina pro začátečníky – zápisky z léčby. Díl druhý: Proč nechci být stále pozitivní

Musím přijmout to smutné, strávit to, abych mohla jít dál. Přeskočení negativního není moje cesta 

Anka Rothová

Následující text začala psát česko-nizozemská oční lékařka Anka Rothová poté, co jí byl v roce 2021 diagnostikován zhoubný nádor. Zápisky, v nichž popisuje psychické i praktické vyrovnávání se s novou situací, publikujeme na pokračování.

 

Rakovina pro začátečníky - zápisky z léčby

Díl první: Já na žádnou rakovinu nemám čas

