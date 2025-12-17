Zdraví17. 12. 202513 minut
Rakovina pro začátečníky – zápisky z léčby. Díl druhý: Proč nechci být stále pozitivní
Musím přijmout to smutné, strávit to, abych mohla jít dál. Přeskočení negativního není moje cesta
Následující text začala psát česko-nizozemská oční lékařka Anka Rothová poté, co jí byl v roce 2021 diagnostikován zhoubný nádor. Zápisky, v nichž popisuje psychické i praktické vyrovnávání se s novou situací, publikujeme na pokračování.
Rakovina pro začátečníky - zápisky z léčby
Díl první: Já na žádnou rakovinu nemám čas
