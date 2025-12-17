Ranní postřeh Jungwirth & Sedláčková: Omnia vincit amor
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
V souvislosti s americkým „mírovým“ plánem pro Ukrajinu padají často slova o druhém Mnichovu. Když si ale člověk zkusí představit pochmurnou předvánoční náladu v naší zemi po mnichovském diktátu před 87 lety, tak tahle paralela úplně nesedí. Ukrajina 2025 není Československo 1938 a Zelensky není Beneš. Naše země se tehdy vzdala bez boje poté, co ji opustili oba klíčoví západní spojenci. Ukrajina se naproti tomu už skoro čtyři roky statečně brání, a nezůstává sama. Sice se musí vypořádávat s ostudnými kapitulačními návrhy Trumpových Spojených států, ještě pořád se ale může opřít o Evropskou unii. Pomalou, opatrnou a s rostoucím počtem extremistických politiků, v jejímž bytostném zájmu přesto stále je zůstat Ukrajině po boku. Jednoduché to ale není a nebude. Unijní státy už dlouhou dobu čelí útokům ruských dezinformačních serverů a potýkají se s rozkladným působením veřejných prokremelských postav se značným vlivem. Nedůvěra v demokratický systém, na němž spočívají základy moderního západního světa, otřásá tradičním politickým uspořádáním.
Minimálně v části starého kontinentu povstávají populističtí politici, kteří dávají přednost ruskému před ukrajinským pohledem na svět. Přesto se Evropská unie snaží zaujmout jednotný postoj a připravit mírový plán pro sužovanou zemi, který by byl alespoň v principu férový a nabízel pokud možno spravedlivé řešení. Příkladem této snahy je jednání o podmínkách trvalého zmrazení zabavených ruských peněz, o němž se napříště už nebude muset pravidelně hlasovat. Členské země v téhle věci rozhodovaly kvalifikovanou většinou a ne jednohlasně, což odstavilo na vedlejší kolej maďarského premiéra, připraveného podobné kroky blokovat. Jak vidno, vedení Unie se snaží najít způsob, jak podobná blokační veta obejít, což dává jistou naději, že se nakonec přece jen podaří najít pro Ukrajinu i Evropu přijatelné řešení.
Motto současné americké administrativy: Nedostaneš, co si zasloužíš, dostaneš, co si vyjednáš, jako by bylo opsané z Trumpovy obchodnické příručky ‚Umění dělat dohodu‘. Mikuláš s čertem, co před pár dny procházeli zdejšími městy a vesnicemi, však těm, kdo s Putinem chtějí zopakovat Mnichov, se zdviženým ukazovákem vzkazují opak: Nedostaneš, co si vyjednáš, dostaneš, co si zasloužíš. A všem, kterým jde o spravedlivý mír, je určené vánoční poselství: Amor vincit omnia. Nad vším vítězí láska. Nesentimentální, odvážná i milosrdná.
Veronika Sedláčková je novinářka, Pavel Jungwirth je biochemik.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu