Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
16. 12. 20259 minut

Ján Markoš: Videa slovenského europoslance Milana Mazurka působí, jako by se strojem času teleportoval z Německa před sto lety

Nenávist k ženám, kterou mezi nejistými muži rozdmýchávají lidé jako Andrew Tate, není zdaleka nevinná. Nevede jen ke zničeným životům mladých mužů. Může vést také ke společnosti, jež adoruje extremisty.

Ján Markoš
,
Denník N

Milanu Mazurkovi padá karta. Jeho projev o tom, jak mu záleží na „bílých životech“, sdílel na síti X nejbohatší muž světa Elon Musk. Hnutí Republika přebírá zklamané voliče Smeru a od voleb se mu podařilo své preference zhruba zdvojnásobit. 

Koalice nadužívá alkohol a vrší chyby. Premiér je unavený a podrážděný. Zkrátka, je docela dobře možné, že hnutí Republika za rok či dva převezme štafetu tam, kde ji opotřebovaný Smer předá. Má proto velký smysl podívat se do očí tomu, co Slovensku toto hnutí nabízí. 

Tuto nabídku ztělesňuje právě Milan Mazurek. Jeho videa na sociálních sítích jsou řemeslně skvěle zvládnutá. Dobrá kamera, střih, často energická hudba v pozadí. S Ficovými ošuntělými výstupy z různých kanceláří a hotelových pokojů je nelze srovnat. Zkrátka Mazurek dobře ví, co dělá. 

Má svoje oblíbená témata: často hovoří o záplavách migrantů směřujících na Slovensko a o potřebě očisty země. Hanobí novináře, jimž se prý nedá věřit, i lídry Evropské unie, kteří se údajně zbláznili. 

