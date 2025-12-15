Jak se hvězda manosféry obviněná ze znásilnění a obchodu s lidmi dostala na svobodu
A jak bratrům Tateovým pomohli z rumunského vězení Trumpovi lidé
Pár dní předtím, než se Donald Trump vrátil do Bílého domu, dostal Andrew Tate dobrou zprávu.
Tate a jeho bratr Tristan, arogantní influenceři z takzvané manosféry, byli od roku 2022 vyšetřováni v Rumunsku. Čelili obviněni, že nutili ženy k natáčení pornografie. Andrew byl obviněn také ze znásilnění a sexu s patnáctiletou dívkou, kterou navíc bil. Sourozenci, kteří jsou občany USA a Velké Británie, měli zákaz opustit Rumunsko, zatímco prokuratura pracovala na jejich případu.
V textové zprávě ze 14. ledna Andrew Tate naznačil, že pomoc je na cestě.
„Dostal jsem zprávu od Trumpových lidí, že to mají pod kontrolou,“ napsal Tate jednomu blízkému člověku ve zprávě, kterou si The New York Times mohly přečíst. „Řekli mi, že brzy budu volnej, ale Trump mě chce vidět v Miami,“ doplnil.
