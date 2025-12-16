0:00
Respekt
16. 12. 20254 minuty

Změkčení zákazu spalovacích motorů se může změnit v symbol neschopnosti

Evropská komise: Automobilky budou po roce 2035 moci nabízet na trhu část aut na benzin či naftu. Co to znamená pro klima?

Martin Uhlíř

Pod tlakem automobilek, části europoslanců a některých členských zemí včetně Česka vzdala Evropská komise plán od roku 2035 kompletně zakázat prodej nových vozů se spalovacím motorem. Omezení emisí z tohoto druhu dopravy nově nemá být ke zmíněnému roku stoprocentní, jak zněl původní návrh, ale pouze devadesátiprocentní – oproti roku 2021. Automobilky tedy stále budou moci nabízet na trhu část aut, která budou pálit benzin či naftu.

Nová pravidla, která znamenají největší ústup z ekologických cílů EU za posledních nejméně pět let, jsou nicméně nastavená tak, že automobilky budou muset po roce 2035 pečlivě počítat, jaké emise si mohou dovolit. Kromě čistých elektromobilů s nulovými emisemi se jim nejvíc vyplatí vyrábět elektrická auta s prodlouženým dojezdem, nyní zvlášť populární v Číně. Jde o vůz, který si veze malý, zpravidla benzinový motor, ale využívá ho pouze k dobíjení elektrické baterie, nikoli k pohonu kol. A není se tak třeba bát, že řidič s tímto elektromobilem někde zůstane stát s vybitou baterkou.

Pokud ovšem nový návrh projde i Evropským parlamentem a schválí ho členské země, zakázány nebudou ani hybridy, plug-in hybridy či klasické spalovací vozy, a to až do množství emisí skleníkových plynů povoleného zmíněnou devadesátiprocentní redukcí oproti roku 2021. Ale i zbývajících deset procent emisí budou muset automobilky kompenzovat tím, že k produkci aut využijí ocel vyrobenou v Evropské unii za pomoci klimaticky neutrálního, "zeleného" vodíku, a použitím biopaliv a syntetických paliv.

