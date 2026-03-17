Českého lva získal animovaný film o ztrátě milované babičky a léčivé moci příběhů
Snímek podle předlohy Arnošta Goldflama dětem ukazuje, jak se dá vyrovnat se smrtí
Jakou sílu může mít vyprávění příběhů? Dokáže zmírnit bolest ze ztráty milovaného člověka? Jakým způsobem se se smrtí vyrovnávají děti a co se od nich mohou naučit dospělí, zachycuje snímek Pohádky po babičce, který odborná porota v sobotu ocenila Českým lvem za nejlepší animovaný film.
Trvalo dlouhých deset let, než se prvotní myšlenku povedlo přetavit v osmdesátiminutový loutkový film, pod nímž jsou nakonec podepsaní čtyři režiséři a šest scenáristů. V tvůrčím týmu najdeme umělce z Česka, Slovenska, Francie a Slovinska. Autorem knižní předlohy O nepotřebných věcech a lidech je Arnošt Goldflam a není náhodou, že loutková postava dědečka má Goldflamovu vizáž a mluví jeho hlasem.
Pohádky po babičce měly celosvětovou premiéru na Berlinale, soutěžily na festivalu v Annecy, byly nominovány na Evropské filmové ceny a vyhrály Zlatého ledňáčka v Plzni.
Film sleduje život tří sourozenců, kteří rádi jezdili k prarodičům a nejvíc se vždy těšili na to, až do babiččina kouzelného slamáku vhodí tři ingredience – ani o jednu víc, ani o jednu míň, a vyslechnou si, jakou z nich babička vyčaruje pohádku. Přísadami jsou slova, která vyberou samy děti – co třeba kočka, příšera nebo pestrý pták?
