0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až vás robot obejme
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí20. 5. 20269 minut

Íránský šachmat

Washington porážku v této válce neodvrátí. A nemá pod kontrolou ani následky, které přinese

Robert Kagan
,
The Atlantic

Válka v Íránu. Vše o tématu ➡️

Těžko si už vybavit dobu, kdy Spojené státy utrpěly v nějakém konfliktu naprostou porážku; tak totální neúspěch, že strategické ztráty nebylo možné ani napravit, ani ignorovat. Katastrofální újmy, které Amerika utrpěla v Pearl Harboru, na Filipínách a v prvních měsících druhé světové války v celém západním Pacifiku – to vše se nakonec podařilo zvrátit. Porážky ve Vietnamu a Afghánistánu vyšly sice Ameriku draho, ale její celkovou pozici ve světě trvale nepoškodily, protože se odehrály daleko od hlavního jeviště globálního soupeření. Počáteční neúspěch v Iráku se podařilo zmírnit změnou strategie, která vedla k tomu, že se stal relativně stabilní zemí, že přestala ohrožovat své sousedy – a zachovala dominantní postavení Spojených států v regionu.

Porážka v současném střetu s Íránem bude prohrou zcela odlišného typu a charakteru. Nelze ji napravit ani ignorovat. Žádný návrat k původnímu stavu se konat nebude, nedojde k žádnému konečnému americkému triumfu, který by napáchané škody napravil či překonal. Hormuzský průliv již nebude „otevřený“, jak to bylo dříve. Díky kontrole nad průlivem se z Íránu stává klíčový hráč v regionu i na světové scéně. Role Číny a Ruska jako spojenců Íránu vzroste; vliv Spojených států podstatně oslabí. Konflikt zdaleka neprokázal americké schopnosti, jak dokola tvrdí zastánci války, ale odhalil Ameriku, která je nespolehlivá a neschopná dokončit to, co začala. To vyvolá řetězovou reakci po celém světě – jak se přátelé i nepřátelé americkému neúspěchu přizpůsobí.

Rizika k nepodstoupení

↓ INZERCE

Prezident Trump rád mluví o tom, kdo má „trumfy v ruce“, není však jasné, jestli mu ještě nějaké dobré karty zbývají. Spojené státy a Izrael 37 dní bombardovaly Írán s drtivou účinností, zabily velkou část tamního vedení, zničily převážnou část jeho armády, a přesto se jim nepodařilo režim svrhnout ani si od něj vymoci sebemenší ústupek. Teď Trumpova vláda doufá, že blokáda íránských přístavů dokáže to, k čemu nevedl masivní vojenský zásah. Je to samozřejmě možné, ale režim, který se nepodařilo srazit na kolena ani pěti týdny neustávajících vojenských útoků, se nejspíš nezlomí jen kvůli ekonomickému tlaku. A nebojí se ani hněvu svých obyvatel. Jak nedávno poznamenala odbornice na Írán Suzanne Maloney: „Režim, který v lednu vlastní občany zmasakroval, aby umlčel jejich protesty, je teď plně odhodlán způsobit jim ekonomické útrapy.“

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články