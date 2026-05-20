0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Až vás robot obejme
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Společnost20. 5. 20267 minut

Méně sexu, přesto více kapavky a HIV. Pohlavní choroby dosahují rekordních čísel

Sexuální chování Češek a Čechů se mění, prevence ani zdravotnický systém zatím ne

Clara Zanga

Rozsáhlá studie CzechSex ukazuje, že Češi a Češky mají méně sexu než dříve, ale výskyt pohlavních chorob v populaci strmě roste. Počet nákaz syfilidou se za posledních deset let zvýšil o 60 procent, u kapavky jde o dokonce 85 procent – a infekce HIV loni se záchytem 293 případů a nárůstem o devět procent dosáhla historického maxima. Heterosexuálové přitom nejsou tak zvyklí se testovat a infekce často probíhají bez příznaků, takže se u nich nezřídka zachytí náhodně – u žen třeba při povinném screeningu HIV a syfilidy v těhotenství. 

Klíč k nárůstu pohlavních chorob i při nižší frekvenci styků je v proměně sexuálního chování. „Nejvíce sexu mají lidé vždy v partnerských vztazích,“ vysvětluje psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska Markéta Šetinová. V Česku sice přibývá singles, ale to neznamená, že nejsou sexuálně aktivní. Lidé tedy mohou mít méně sexu, ovšem se širší paletou lidí. Velkou roli v tom hrají seznamovací aplikace.

„Z dat CzechSexu nám vyšlo, že lidé, kteří se seznamují on-line, mají více sexuálních partnerů. Sex přes seznamky může být ale rizikovější – kontakt je kratší nebo jednorázový,“ dodává Šetinová. Prostřednictvím aplikací se také setkávají lidé z různých sociálních kruhů, kteří by se jinak nepotkali, čímž se zhušťuje síť sexuálních kontaktů a infekce cirkulují rychleji. 

↓ INZERCE

Zároveň přibývá lidí, kteří žijí v otevřených vztazích, méně často také v polyamorním uspořádání. Ukazuje se, že do otevřených vztahů se pouštějí spíše lidé ve středním věku, kteří už si v klasickém vztahu prošli zklamáním. Naznačuje to třeba předloňská společná studie Kinsey Institute a seznamovací aplikace Feeld. A je to patrné i v ordinacích dermatovenerologů. „Nejmladší generace provozuje sex mnohem méně. Největší nárůst pohlavně přenosných infekcí pozoruju u lidí ve středním věku, kteří jsou třeba rozvedení a mají už děti. Snaží se randit, ale může z toho nakonec být jen jednorázový sex. A povědomí o tom, že kapavka nebo chlamydie jsou reálným rizikem, se u nich už vytratilo,“ popisuje Martin Lang z Dermatovenerologické kliniky VFN. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články