Zaříznout dluhy státního rozpočtu ústavou? Myšlenka STAN patří do hezkého počasí
Záměr je to pochopitelný, ale o jeho přínosu lze pochybovat
Vláda Andreje Babiše navzdory slibům nesměřuje státní rozpočty k vyrovnané bilanci. Naopak se zdá, že si šéfka státní kasy Alena Schillerová umetá cestu k ještě větším schodkům veřejných financí než doposud – podle schválené legislativní úpravy by se do celkového schodku kromě obranných výdajů, jak tomu bylo doposud, neměly počítat ani strategické investice.
Tyto výdaje by se nepočítaly do zákonných omezení, podle nichž by se vládní politici a úředníci měli řídit. Současná vláda je ovšem nerespektovala ani při návrhu rozpočtu na letošní rok – za jejich porušení totiž nikomu nehrozí žádný trest. Na tento vývoj nyní reaguje hnutí STAN, které si pohrává s myšlenkou, zda by nebylo vhodné zakotvit pravidla o rozpočtové odpovědnosti do ústavy, kdy by v případě jejich porušení mohl zakročit Ústavní soud.
Starostové nemají v ruce konkrétní návrh, ale jejich poslanec Jan Papajanovský svolal do sněmovny seminář s experty, kde se probíraly konkrétní možnosti, jejich možné výhody a nevýhody. „Není normální, aby stát každý rok vytvořil deficit mezi 200 až 500 miliardami korun. Z našeho pohledu může být jednou z cest, jak tomu zabránit a jak celou diskusi nakolejit, právě diskuse o zakotvení rozpočtových pravidel do ústavy,“ vysvětlil poslanec motivaci.
Nejde o nový návrh. Ostatně podobný záměr měl v minulém volebním období i tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura, ale nepodařilo se mu ho dotáhnout ke schválení. „Když máme v ústavě právo na zdravé životní prostředí, tak bychom měli mít právo i na zdravé veřejné finance,“ shrnula to zkušená poslankyně Starostů Věra Kovářová.
