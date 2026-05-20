V Brně bude žhavo a (asi) to nebude hezký pohled
Vzkaz z Respektu: Za našimi Němci
emoce lidí jako je Tomio Okamura nebo Petr Macinka a jejich myšlenkových souputníků jsou vyšponované, jak to jen jde. Blíží se sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně! V moravské metropoli bude o víkendu žhavo (nebo taky třeba ne) a ve vzdáleném Chebu neznámý pachatel nastříkal na tamní krajanskou pobočku dva hákové kříže.
O tom, co o české duši, nebo alespoň o některých jejích zákoutích, poslední týdny vypovídají, jsme psali dost. Třeba komentář o tom, že volání po tom, abychom se vyrovnávali se svou minulostí, konečně našlo odezvu - jen to není moc hezký pohled. To jsme taky popsali v barvité reportáži. Anebo o nesmyslné schizofrenii českých protiněmeckých šovinistů. Nedává žádný smysl nenávidět Bernda Posselta. Správně mají nenávidět německou AfD. Jenže zrovna tu má předseda Okamura velmi rád.
Se zmíněním Posseltem vám velmi doporučuji rozhovor, který s ním vedl Tomáš Lindner. Tahle pozoruhodná středoevropská postava vždycky řekne něco zajímavého. Teď to nebyla žádná výjimka.
