Méně sexu, přesto více kapavky a HIV. Pohlavní choroby dosahují rekordních čísel
Sexuální chování Češek a Čechů se mění, prevence ani zdravotnický systém zatím ne
Rozsáhlá studie CzechSex ukazuje, že Češi a Češky mají méně sexu než dříve, ale výskyt pohlavních chorob v populaci strmě roste. Počet nákaz syfilidou se za posledních deset let zvýšil o 60 procent, u kapavky jde o dokonce 85 procent – a infekce HIV loni se záchytem 293 případů a nárůstem o devět procent dosáhla historického maxima. Heterosexuálové přitom nejsou tak zvyklí se testovat a infekce často probíhají bez příznaků, takže se u nich nezřídka zachytí náhodně – u žen třeba při povinném screeningu HIV a syfilidy v těhotenství.
Klíč k nárůstu pohlavních chorob i při nižší frekvenci styků je v proměně sexuálního chování. „Nejvíce sexu mají lidé vždy v partnerských vztazích,“ vysvětluje psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska Markéta Šetinová. V Česku sice přibývá singles, ale to neznamená, že nejsou sexuálně aktivní. Lidé tedy mohou mít méně sexu, ovšem se širší paletou lidí. Velkou roli v tom hrají seznamovací aplikace.
„Z dat CzechSexu nám vyšlo, že lidé, kteří se seznamují on-line, mají více sexuálních partnerů. Sex přes seznamky může být ale rizikovější – kontakt je kratší nebo jednorázový,“ dodává Šetinová. Prostřednictvím aplikací se také setkávají lidé z různých sociálních kruhů, kteří by se jinak nepotkali, čímž se zhušťuje síť sexuálních kontaktů a infekce cirkulují rychleji.
Zároveň přibývá lidí, kteří žijí v otevřených vztazích, méně často také v polyamorním uspořádání. Ukazuje se, že do otevřených vztahů se pouštějí spíše lidé ve středním věku, kteří už si v klasickém vztahu prošli zklamáním. Naznačuje to třeba předloňská společná studie Kinsey Institute a seznamovací aplikace Feeld. A je to patrné i v ordinacích dermatovenerologů. „Nejmladší generace provozuje sex mnohem méně. Největší nárůst pohlavně přenosných infekcí pozoruju u lidí ve středním věku, kteří jsou třeba rozvedení a mají už děti. Snaží se randit, ale může z toho nakonec být jen jednorázový sex. A povědomí o tom, že kapavka nebo chlamydie jsou reálným rizikem, se u nich už vytratilo,“ popisuje Martin Lang z Dermatovenerologické kliniky VFN.
