Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Klempířova bouračka
18. 3. 20262 minuty

Ranní postřeh Jungwirth & Sedláčková: Registrace subjektů se zahraničními vazbami

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Pavel Jungwirth

Pár dní poté, co si premiér zajistil imunitu od koaličních poslanců a zametl tak alespoň dočasně pod koberec své trestní stíhání, rozhodoval v Bruselu odborný panel, komu udělit prestižní vědecké granty Evropské výzkumné rady (ERC). Dvě věci, které spolu zdánlivě nemají nic společného, a přece se určitá souvislost nabízí. V obou případech jde totiž o peníze z pokladny EU, a to dokonce o velmi podobné částky. Farma Čapí hnízdo získala z Bruselu zhruba 50 milionů korun a ERC granty přinášejí svým držitelům standardně 1,5–2,5 milionu eur. 

Tady však veškerá podobnost končí. Premiérovi či jeho potomkům evropské peníze v podstatě spadly do klína. Na základě rozhodnutí vrchního soudu se navíc jednalo o dotační podvod a poškozování finančních zájmů EU, tedy nás všech. O podporu ERC usilují evropští vědci a vědkyně naopak prostřednictvím jedné z nejférovějších grantových soutěží na kontinentě. Na rozdíl od premiéra, který zřejmě chtěl prostřednictvím evropských peněz obohatit sebe a své blízké, badatelé, jimž se podaří grant ERC získat, posouvají poznání světa kolem nás, z čehož máme prospěch všichni.

A posuňme se ještě dál, všechny příjemce evropských grantů a dotací by totiž mohl zasáhnout připravovaný zákon z dílny koaličních poslanců o povinné registraci subjektů se zahraničními vazbami. Tento návrh je především zlovolný a podle vzoru autoritářských režimů namířený hlavně proti neziskovým organizacím. Proto je důležité, aby se občanská společnost semkla a zvedla hlas proti přijetí této normy, jak to již učinila například Učená společnost ČR. Kromě toho se jedná o návrh hloupý. Hází totiž do jednoho pytle užitečné neziskovky, zapálené vědce i chamtivé politiky. 

Veronika Sedláčková je novinářka, Pavel Jungwirth je biochemik.

