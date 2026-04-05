„Žádný politický aktivismus.“ Babišova poradkyně pro deep state chce osekat odolnost společnosti
Česko schvaluje klíčový unijní dokument, podle kterého bude čerpat peníze z Bruselu. Za Úřad vlády jej připomínkuje Natálie Vachatová hájící Putinovo Rusko.
Poradkyně premiéra Natálie Vachatová navrhuje v plánu priorit Česka na čerpání peněz z Evropské unie vypustit posilování „společenské odolnosti“. Zatímco Finsko či Švédsko mají model komplexní bezpečnosti nebo systém totální obrany, kdy spolupracují instituce státu, média, školy i občanské organizace, aby byla společnost připravena na to, jak rozpoznat cizí vlivové operace a nenechat se v krizi vnitřně rozdělit, český Úřad vlády nic takového nechce.
Vachatová prosazuje řešení, kdy se má investovat pouze do zlepšování technického vybavení některých bezpečnostních institucí – což podle kritiků neřeší komplexnost hrozeb, jimž čelí západní společnosti. Kdyby tento zúžený pohled zvítězil, zmizelo by z obrany právě financování spolupráce různých aktérů.
Možný posun vyplývá z připomínek k Národnímu a regionálnímu partnerskému plánu ČR, v němž si stát stanovuje dlouhodobé oblasti, na které bude chtít z EU získat pro své instituce a občanskou společnost finance. Vachatová je ve veřejné debatě spojená s nekritickým pohledem na Rusko a premiér – jak tvrdí zdroje z Úřadu vlády – ji zaúkoloval, aby pro něj pomáhala rozkrývat představitele tzv. deep state. Tedy jakési temné spojení neziskových organizací a občanského sektoru, v nichž Babiš vidí ohrožení pro svoji vládu. Část z jejich představitelů se podílí právě na tématech souvisejících se společenskou odolností.
Celé to škrtnout
