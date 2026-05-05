Válka se vleče, Putin se obává převratu a má strach o život. Děsí ho zejména drony
Garrigue: V Kremlu pořád přetrvává šok z ukrajinské operace Pavučina
Deník Financial Times informoval, že ruský diktátor Vladimir Putin má vážné obavy z možného vojenského převratu. Kvůli strachu o svůj život údajně nechal výrazně zpřísnit bezpečnostní opatření uvnitř Kremlu, omezil své vystupování na veřejnosti s tím, že by mohl být odstraněn spiknutím části ruských elit. Velké obavy má mít Putin především z dronového útoku; ten by mohli podniknout i Ukrajinci, proti kterým vede již pátým rokem agresivní válku. Proto přestal navštěvovat některé své venkovské rezidence, aby snížil riziko, že bude napaden v méně chráněném prostředí mimo Moskvu.
V Moskvě dochází kvůli dronům k opakovanému rušení signálu, lidé v prezidentově okolí nesmějí používat chytré telefony. Nejen bezpečnostní složky, ale třeba i kuchyňský personál jsou monitorovány prostřednictvím sledovacích systémů. „Pořád přetrvává šok z ukrajinské operace Pavučina,“ řekl listu Financial Times zdroj obeznámený s děním okolo Putina.
Během ní ukrajinská tajná služba SBU podnikla loni v červnu úspěšný výpad drony proti týlovým letištím ruské armády ležícím hluboko v Ruské federaci. Malé drony vypuštěné z kamionů blízko u letišť výrazně poškodily ruské letectvo včetně strategických bombardérů pravidelně mířících na Ukrajině na civilní cíle. Putinovy obavy měly vzrůst ještě více poté, co Američané během bleskové noční akce letos v Caracasu zajali venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Novináři spočítali, že zatímco minulý rok ruský prezident vystoupil na veřejnosti minimálně sedmnáctkrát, letos to bylo zatím jen dvakrát. Navštívil školu moderní gymnastiky ve svém domovském Petrohradě a následně se v Moskvě setkal se zástupci etnických menšin. Jeho dalším vystoupením by měla být blížící se vojenská přehlídka v rámci tradičních oslav u příležitosti ukončení druhé světové války. Na ni však Putin vyhlásil příměří v bojích s Kyjevem – údajně znovu ze strachu, že by během ní mohli Ukrajinci zaútočit.
