Tomáš Brolík: Česká vláda při leteckém poplachu
Zachránil by nás premiér Babiš tím, že by chtěl, aby ten poplach nebyl?
Je v Česku taková móda vydávat Polsko za zaslíbenou zemi, nebo aspoň za nejzaslíbenější verzi východní Evropy. V několika ohledech určitě je. Ale třeba v politice určitě není.
Současná Tuskova vláda nesplnila a nesplní svoje hlavní dva sliby, totiž dát do pořádku stát a civilizovat potraty. Současná opozice je myšlením a stylem docela dobrá kopie vlády české, a z jedné strany na ní dotírají blouznící antisemité. Prezident Karol Nawrocki chce být opoziční lídr a přinesl do politiky manýry fotbalových chuligánů a tvrdých svalovců z posilovny, což jsou světy, o kterých dává okázale najevo, že odtamtud přišel. Opozice a vláda se vůbec nedokážou bavit. Takže vlastně standard, ale nic moc zaslíbeného.
Nicméně - navzájem se nenávidějící vláda a prezident nedávno přerušili své programy a jeden den spolu s vojáky trénovali, jak postupovat v okamžiku krize. Například: napadne vás velký soused, který už několik let říká, že vás napadne, prokazatelně se na to připravuje a má ve zvyku státy kolem sebe napadat.
Zkusme si představit, že by něco zkusila naše vláda. Že by se premiér Babiš, ministři Macinka a Zůna (voják z povolání, ale byl by tam s ním Radim Fiala) do přípravy na takovou situaci vůbec pustili.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu