Šéf Bellingcatu: Nechtěl jsem se nechat otrávit Rusy, jídlo jsem spláchnul do záchodu
Se zakladatelem investigativního portálu Eliotem Higginsem o nových postupech ruských agentů, jak s nimi neztratit krok a objevit ve válkách to, co mělo zůstat navždy utajeno
Máte ochranku?
Bodyguardy nemám, ale stejně jako všichni kolegové v Bellingcatu se musím velmi zajímat o svoji bezpečnost. Zpočátku, když jsme začali rozkrývat ruské vlivové a pak i násilné operace, na nás z jejich strany mířily dezinformace, jež měly poškodit naši důvěryhodnost. Pak přišly kybernetické útoky a největší věc byla, když mého kolegu Christa Grozeva, který vypátral a zveřejnil identitu konkrétních ruských agentů a popsal jejich špinavé akce v Rusku a v Evropě, začala sledovat organizovaná skupina Bulharů najatá ruským státem.
Po varování amerických tajných služeb, že se ho ruští agenti chystají zabít, musel Grozev odejít z Rakouska, kde žil, a už několik let se z bezpečnostních důvodů ukrývá v USA. Vy se doma ve Velké Británii cítíte v bezpečí?
Cítím se méně bezpečně než dřív. Jsme domluvení s britskou policií, že by mě upozornila, kdyby zjistila nějaké bezpečnostní riziko. Pravidelně se mě ptají, jestli jsem něco nezaregistroval, jestli nemám z něčeho obavy. V Bellingcatu máme také bezpečnostního experta, který zajišťuje naši bezpečnost.
