Bude z Babiše to, čím vždy opovrhoval, tedy doživotní poslanec?
Soudy se konečně shodly, kdo nese vinu za český nejslavnější podvod s dotacemi
Poslanecká imunita je fajn věc pro každého, kdo si ji vstupem do parlamentu vysloužil. A když dojde k jejímu uplatnění, tak veřejnost může jen tiše hloubat, jak by vypadal trest, pokud by poslanec či poslankyně touto šikovnou ochranou před spravedlností nedisponovali. Jenže v Česku máme jeden zvláštní kriminální případ, kde imunita platí a publikum se přesto dozví, jakému trestu se dotyčný hříšník pobytem v parlamentních lavicích vyhnul a jaký na něj čeká, až o mandát přijde a ocitne se mezi běžnými smrtelníky.
A je paradox, že se tahle justiční a politická specialita týká největšího současného hybatele politického dění v Česku, Andreje Babiše. Po dlouhých 11 letech padl v jeho kriminální kauze spojené s čerpáním padesátimilionové dotace na stavbu luxusní „farmy“ Čapí hnízdo rozsudek, který napovídá, že směřujeme do finále.
Byl to záměr?
Jak známo, Babišova firma Agrofert, jedna z největších v Česku, dostala zálusk na evropskou dotaci určenou pro malé a středně velké firmy. Vyvedla tedy část svého majetku ven a vytvořila malou společnost Farma Čapí hnízdo. Ta v roce 2008 zažádala v Bruselu o 50 milionů korun, a když je dostala, vrátila se zpět do holdingu. Policie začala případ s odstupem několika let vyšetřovat a v roce 2015 obvinila 11 osob včetně stoprocentního majitele Agrofertu Andreje Babiše z dotačního podvodu. Tím se započal dlouhý pochod justičními kancelářemi a soudními síněmi, kde se nejsložitěji řešilo to, nakolik případ, který se optikou dnešních zákonů a precedentů jeví jako jasný podvod, odporoval zákonům v době, kdy se odehrál. A rovněž nakolik Babiš jako majitel spolu s dalšími obviněnými osobami dělal podivnou dotační operaci s úmyslem podvést Česko a Evropskou unii.
