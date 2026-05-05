Maduro je pryč, problémy Venezuely však zůstávají - Reportáž The New York Times
Američané chtějí „nastolit prosperitu“ tím, že převezmou kontrolu nad ropným průmyslem. Mnoho lidí v Caracasu však namítá, že to bude vyžadovat mnohem víc
Venezuela se dnes jeví jako místo nesourodých extrémů. Od chvíle, kdy Spojené státy během lednové speciální operace zajaly prezidenta Nicoláse Madura, mluví místní politické elity o ekonomickém oživení. Pohánět ho mají sliby prezidenta Trumpa o „nastolení prosperity“ tím, že převezme kontrolu nad zbídačeným ropným průmyslem.
Zároveň byly propuštěny stovky politických vězňů, z nichž mnozí jsou po letech strávených v otřesných podmínkách zapáchajících kriminálů vyhublí a traumatizovaní. Většina z nich se však o svých prožitcích bojí mluvit – ve strachu, aby si na ně vláda, která se po Madurově pádu v podstatě nezměnila, znovu nedošlápla. Stovky dalších zůstávají uvězněny.
Mezi těmito vyvolenými a prokletými se však nachází ještě zející propast střední třídy, do níž patří téměř všichni ostatní Venezuelané – učitelé, lékaři, zedníci i pouliční prodejci, kteří se v troskách zničené ekonomiky snaží přežít. Pro tuto část obyvatelstva zatím intervence USA změnila jen málo a i do budoucna skýtá mizivou naději na zlepšení.
Byl by to krok kupředu
