Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
Zahraničí5. 5. 20268 minut

Maduro je pryč, problémy Venezuely však zůstávají - Reportáž The New York Times

Američané chtějí „nastolit prosperitu“ tím, že převezmou kontrolu nad ropným průmyslem. Mnoho lidí v Caracasu však namítá, že to bude vyžadovat mnohem víc

Max Bearak
,
The New York Times

Venezuela se dnes jeví jako místo nesourodých extrémů. Od chvíle, kdy Spojené státy během lednové speciální operace zajaly prezidenta Nicoláse Madura, mluví místní politické elity o ekonomickém oživení. Pohánět ho mají sliby prezidenta Trumpa o „nastolení prosperity“ tím, že převezme kontrolu nad zbídačeným ropným průmyslem.

Zároveň byly propuštěny stovky politických vězňů, z nichž mnozí jsou po letech strávených v otřesných podmínkách zapáchajících kriminálů vyhublí a traumatizovaní. Většina z nich se však o svých prožitcích bojí mluvit – ve strachu, aby si na ně vláda, která se po Madurově pádu v podstatě nezměnila, znovu nedošlápla. Stovky dalších zůstávají uvězněny.

Mezi těmito vyvolenými a prokletými se však nachází ještě zející propast střední třídy, do níž patří téměř všichni ostatní Venezuelané – učitelé, lékaři, zedníci i pouliční prodejci, kteří se v troskách zničené ekonomiky snaží přežít. Pro tuto část obyvatelstva zatím intervence USA změnila jen málo a i do budoucna skýtá mizivou naději na zlepšení.

