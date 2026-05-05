Ján Markoš: Co je důležité v kauze Projektu Fórum
Představte si, že by se vládní moc s takovou intenzitou zaměřila na vás osobně
Nejobludnějším aspektem kauzy financování Projektu Fórum je způsob, jakým Robert Fico zneužívá státní aparát proti svým politickým oponentům. Pokud má pravdu Nadace Zastavme korupci a stát lustroval matku lídra opozice nezákonně, je to mnohem problematičtější než jakékoli nesrovnalosti v účetnictví.
Stejně hrozivá je intenzita a frekvence, s níž premiér veřejně hanobí rodinu Michala Šimečky. Pomlouvá ji, kudy chodí: v parlamentu i na tiskových konferencích. A využívá k tomu informace, ke kterým zjevně nemohl mít zákonný přístup.
Představte si, že by se vládní moc s takovou intenzitou zaměřila na vás osobně. Moc, která je přátelsky (i rodinně, konkrétně po meči) provázaná s tajnými službami. Moc, která má k dispozici vlastní mediální ekosystém. Moc se statisíci fanoušků, ze kterých může (doufám, že stále ještě velmi malá) část uvažovat i o fyzických útocích na vaše blízké.
Toto zažil Andrej Kiska i Zuzana Čaputová. A dnes to zažívá Michal Šimečka. A kdokoli, kdo přijde v budoucnosti, to zřejmě bude zažívat také, dokud je u moci Robert Fico.
