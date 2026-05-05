Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
Historie6. 5. 202613 minut

Jak básníci ze Stasi měli vyhrát studenou válku

S novinářem listu The Guardian Philipem Oltermannem o tom, na co měla tajná služba v NDR kroužek poezie, o frustraci východních Němců i o pohybech na kulturní mapě Evropy

Miloš Hroch

Německo-britský novinář Philip Oltermann strávil několik let tím, že se vyptával bývalých agentů východoněmecké tajné služby Stasi na neobvyklé téma: poezii. V útrobách velitelství utajované instituce, která nebyl ani na mapách Berlína, se totiž v osmdesátých letech scházela jednou měsíčně nepravděpodobná společnost. Agenti se tu učili psát verše a četli si navzájem své práce. „Proč Stasi něco takového tolerovala ve svých vlastních řadách a proč to bylo důležité? Přišlo mi to téměř komické jako skeč od Monty Pythonů,“ vybavuje si pětačtyřicetiletý novinář deníku The Guardian, co ho k tématu přitahovalo. „Vyrůstal jsem v západním Německu a měl jsem jasnou představu o Stasi, která sloužila autoritářskému režimu a měla za cíl monitorovat obyvatelstvo pomocí husté sítě špionů. Poezie byla toho přesným opakem, protože je citlivá, ambivalentní a otevřená,“ dodává. Málo známý příběh byl jako vůbec první do hloubky zdokumentován ve čtyři roky staré knize The Stasi Poetry Circle: The Creative Writing Class that Tried to Win the Cold War (Básníci ze Stasi: Tvůrčí psaní jako zbraň studené války), která v dubnu vyšla ve slovenském překladu. Je založená na bezmála detektivní práci a zachycuje paranoidní svět, kde se básně čtou jako šifry a vyšetřovací spisy jako poezie dohledu.

Co bylo hlavním účelem básnické dílny ve Stasi?

Nepodařilo se mi dohledat žádný oficiální dokument, který by jasně stanovoval její účel. Především v začátcích plnil kroužek podobnou funkci, jako když do korporátních kanceláři dáte pingpongový stůl. Mělo to zabavit pracovníky tajné služby, vojáky a pohraničníky; někteří z nich ve vojenském komplexu v berlínském Adlershofu, kde sídlila kromě elitních bojových jednotek NDR i Stasi, dokonce žili, takže to patřilo k sociální vybavenosti. Bylo to i v souladu s kulturně-politickým programem NDR známým jako Bitterfelder Weg, který si dával za cíl propojovat inteligenci s proletariátem. Znamenalo to tvůrčí dílny v továrnách po celé zemi a podporu literatury o dělnících nebo zemědělcích: spisovatelé si měli vyzkoušet práci rukama a na oplátku učit dělníky, jak psát. Za socialismu se prosazovala všestrannost, specializace přišla s kapitalismem. Podle toho, co jsem našel, za básnickým kroužkem nebyly žádné postranní úmysly. Což neznamená, že se to nezvrtlo.

A kam?

Shromáždění "Ruce pryč od médií"
Ruce pryč od médií

Na podporu Českého rozhlasu a České televize se v Praze dnes vpodvečer sešly podle organizátorů shromáždění desítky tisíc lidí. Akci organizoval spolek Milion chvilek, jenž požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Lidé se sešli na Staroměstském náměstí, někteří měli podle zpravodaje ČTK české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií. Po projevech řečníků vyrazili pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici, kde jim zaměstnanci ČRo a předseda stávkového výboru odborů ČRo Jan Křemen poděkovali. 

