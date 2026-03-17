17. 3. 20261 hodina 5 minut

Kostolný, Tabery: Válka v bezpečnostních složkách na Slovensku je jako z filmu. Co si z ní mohou vzít Češi?

Československý podcast o těžko uvěřitelném konfliktu vyšetřovatelů z NAKA, tajných služeb a politiků na Slovensku i o nezávislosti justice a síle jedinců v obou zemích

Zuzana Machálková
,
Erik Tabery
,
Matúš Kostolný

Československý podcast: U Krajského soudu v Bratislavě zkraje týdne proběhlo ostře sledované zasedání, ve kterém soudce rozhodl, že policisté Ján Čurilla a Pavol Ďurka neskončí ve vazbě. O to už roky usilují lidé kolem Roberta Fica a jeho Smeru, kteří tzv. Čurillovce, tedy vyšetřovatele z Národní kriminální agentury (NAKA), označují za gestapáky a ovlivňují ze zneužití pravomoci a maření spravedlnosti. Šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný v další epizodě vysvětluje nejen postavení NAKA, ale také slovenské tajné služby, která se vůči vyšetřovatelům v minulosti postavila, nebo to, jak celou kauzu, která trvá několik let, vnímá tamní justice. Šéfredaktor Respektu Erik Tabery v Československém podcastu doplňuje, že jde o příběh, který až bude jednoho dne zfilmován, budou tomu lidé jen těžko věřit. Co si z kauzy známé jako "Válka policistů" mohou vzít Češi? Jsou z nás bezpečnostní složky a justice odolnější? A v čem může být rozhodující odvaha jedince? Moderuje Zuzana Machálková.

