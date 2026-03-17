Tabery, Šimečka: Orbán je Castro krajní pravice. Co by jeho konec znamenal pro Fica a Babiše?
Československý podcast o vlivu maďarských voleb na střední Evropu, o obdivuhodné odolnosti slovenské kultury i o tom, jestli v Česku přežijí veřejnoprávní média
Československý podcast: Nadcházející volby v Maďarsku, které rozhodnou, jestli se u moci udrží proruský Viktor Orbán a jeho Fidesz, nebo ho vystřídá Tisza Pétera Magyara, budou zcela rozhodující i pro podobu Evropské unie a demokracie ve střední Evropě. Jak další epizodě Československého podcastu říká šéfredaktor Respektu Erik Tabery, v jistém smyslu budou tyto volby důležitější než v Česku. Spisovatel a novinář slovenského Denníku N Martin M. Šimečka doplňuje, že Orbánova porážka by byla porážkou i pro Fica, a to psychologickou. Kromě maďarských voleb tentokrát debatují také o politických tlacích na kulturu a veřejnoprávní média, o osobní integritě i o tom, kdy je potřeba se ozvat. Moderuje Zuzana Machálková.
