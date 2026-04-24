0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Goodbye, Orbán
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
24. 4. 20261 hodina 7 minut

Tabery, Kostolný: Situace v ČT a ČRo je nyní vzhůru nohama. Nastal čas je bránit a nebýt apatičtí

S Erikem Taberym a Matúšem Kostolným o likvidaci veřejnoprávních médií, možné koupi Markízy nejbohatším Čechem Michalem Strnadem i o tom, co by pro maďarská média mohlo znamenat Magyarovo vítězství

Zuzana Machálková
,
Erik Tabery
,
Matúš Kostolný
Média nedáme, Praha 22.4. 2026 Autor: Milan Jaroš

Československý podcast: Vládní politici z ANO, SPD a Motoristů pokračují ve snahách o změnu fungování a financování veřejnoprávních médií. Čelí však tlaku zaměstnanců a zaměstnankyň, ale také studentů, kteří v týdnu uspořádali pochod na podporu ČT a ČRo. Jsou takové snahy o jejich zachování dostatečné? Čelí tuzemská média "orbánizaci" médií? Co by pro slovenskou televizi Markíza znamenalo, kdyby ji koupil nejbohatší Čech Michal Strnad? A mají po vítězství Tisza naději maďarská veřejnoprávní média? Nejen o tom debatují v další epizodě šéfredaktor Respektu Erik Tabery a šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. Moderuje Zuzana Machálková.

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články