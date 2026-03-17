Bitva o Prahu startuje. Strany chtějí budovat značku
Plamínková: Komunální volby se blíží – Nová levicová strana – Neregistrovaní lobbisté
Motoristé sobě budou v Praze kandidovat samostatně. Respektu to potvrdil poslanec za hlavní město, ministr sportu a předseda motoristického klubu Boris Šťastný. Začíná se tak skládat obrázek o tom, jak bude již za pár měsíců vypadat hlavní letošní událost české politiky – komunální volby.
Těžištěm voleb bude pragocentricky Praha. Má to svou logiku: hlavní město pracuje s největším obecním rozpočtem a svým pojetím je více na úrovni krajů než měst. Praha v sobě nese i řadu symbolů – jedním z nich je jednoznačně doprava. Jde o téma, na kterém právě Motoristé před čtyřmi lety vznikali. Že jde o místo s celostátním významem, ukazuje i poslední skládání koalice, ze kterého bylo patrné, že celostátní politika nemá zájem, aby na magistrátu vzniklo spojení Spolu s hnutím ANO.
Velkou otázkou je právě pokračování koalice Spolu. Praha má být místem, kde se strany chtějí připomenout se svou „značkou“ po letech kandidování pod tou koaliční. Za ODS bude lídrem čerstvý první místopředseda strany a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
I TOP 09 od voleb nového vedení vnímá Prahu jako důležitou baštu, ve které je dobré znovu po čase uspět. Strana má zdaleka nejvíce členů a voličů právě v hlavním městě, Jiří Pospíšil proto mluvil o úvahách, „jak kandidovat samostatně s viditelnou osobností v čele“.
