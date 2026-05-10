Editorial
Respekt Sezona jaro-léto 2026
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 20/2026.
Drahé čtenářky, drazí čtenáři,
náš pravidelný výběr tipů na kulturní zážitky nastávající jarní a letní sezony opět obsahuje velmi pestrou směsici akcí, u nichž bychom si ovšem měli v aktuální politické situaci všímat jedné podstatné věci. Ministr kultury Oto Klempíř totiž otevřeně říká, že stát musí do kultury investovat zejména tam, kde „vidí reálné výsledky“ a kde je pro stát šance na „co největší návratnost“ dotací. Myslí tím návratnost finanční. Jak se ale sami můžete přesvědčit na následujících stránkách, řada avizovaných projektů by se bez veřejné podpory nikdy nemohla uskutečnit právě proto, že jejich ambicí není na lidech vydělávat (ať už pro pořadatele, nebo pro stát), ale přinášet jim co nejpestřejší a nejkvalitnější umění bez ohledu na ekonomické výsledky.
Pokud současné vedení země přistupuje k umění jako k houskám na krámě, je na každém z nás, aby se nám ten přehled kulturních akcí do budoucna nezmenšoval: stačí jen na ně co nejvíc chodit.
