Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Klempířova bouračka
Zahraničí17. 3. 20265 minut

Co vidět na festivalu Jeden svět: Diplomky z Keni, nesnesitelně blízko válce, život a smrt v Gaze

Jindřiška Bláhová
,
Tomáš Lindner

Terčem Donalda Trumpa, hnutí MAGA a s ním příbuzných  populistů po celé planetě je takzvaný “globalismus”. Tedy přesvědčení, že svět je propojený, takže propojené jsou logicky i příčiny velkých problémů - a proto se o něj vyplatí globálně zajímat a pěstovat cosi jako globální odpovědnost. USA bojem s touto údajnou ideologií, která podle jejich přesvědčení upřednostňuje zájmy nadnárodních elit a institucí na úkor národa a jeho pracujících, vysvětlují například loňské vystoupení z desítek mezinárodních organizací. A skrze obrat ve Washingtonu, centru hlavní velmoci, má tento nacionalismus vítr v zádech na všech kontinentech. Globální myšlení je tak v nečekané defenzivě. V této situaci v Praze (a příštích týdnech v dalších českých městech) probíhá 28. ročník festival dokumentárních snímků Jeden svět. Jak vyplývá už z jeho názvu, přehlídka u nás globální myšlení pěstuje od svého zrodu. Zde nabízíme několik tipů na letošní filmy, které nás zaujaly - a měly by najít cestu k širšímu publiku:

Stínová akademie Vystudovali vysoké školy, mluví a píšou skvělou angličtinou, těší se levnému a rychlému internetu, jsou nejvzdělanější generací v dějinách Keni – ale nemají práci. Toto napětí mezi schopnostmi a perspektivami dalo vzniknout neobvyklému byznysu. Odhadem čtyřicet tisíc obyvatel hlavního města Nairobi se živí psaním seminárních, bakalářských či diplomových prací pro studenty amerických a evropských škol. Zůstávají v anonymitě, ale jejich podnikání generuje stovky milionů dolarů ročně. Dokument Stínová akademie je unikátní investigativní výpravou do tohoto světa a ukazuje nečekanou perspektivu ohledně vztahu mezi bohatými a chudšími státy.

