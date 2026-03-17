Co vidět na festivalu Jeden svět: Diplomky z Keni, nesnesitelně blízko válce, život a smrt v Gaze
Terčem Donalda Trumpa, hnutí MAGA a s ním příbuzných populistů po celé planetě je takzvaný “globalismus”. Tedy přesvědčení, že svět je propojený, takže propojené jsou logicky i příčiny velkých problémů - a proto se o něj vyplatí globálně zajímat a pěstovat cosi jako globální odpovědnost. USA bojem s touto údajnou ideologií, která podle jejich přesvědčení upřednostňuje zájmy nadnárodních elit a institucí na úkor národa a jeho pracujících, vysvětlují například loňské vystoupení z desítek mezinárodních organizací. A skrze obrat ve Washingtonu, centru hlavní velmoci, má tento nacionalismus vítr v zádech na všech kontinentech. Globální myšlení je tak v nečekané defenzivě. V této situaci v Praze (a příštích týdnech v dalších českých městech) probíhá 28. ročník festival dokumentárních snímků Jeden svět. Jak vyplývá už z jeho názvu, přehlídka u nás globální myšlení pěstuje od svého zrodu. Zde nabízíme několik tipů na letošní filmy, které nás zaujaly - a měly by najít cestu k širšímu publiku:
Stínová akademie Vystudovali vysoké školy, mluví a píšou skvělou angličtinou, těší se levnému a rychlému internetu, jsou nejvzdělanější generací v dějinách Keni – ale nemají práci. Toto napětí mezi schopnostmi a perspektivami dalo vzniknout neobvyklému byznysu. Odhadem čtyřicet tisíc obyvatel hlavního města Nairobi se živí psaním seminárních, bakalářských či diplomových prací pro studenty amerických a evropských škol. Zůstávají v anonymitě, ale jejich podnikání generuje stovky milionů dolarů ročně. Dokument Stínová akademie je unikátní investigativní výpravou do tohoto světa a ukazuje nečekanou perspektivu ohledně vztahu mezi bohatými a chudšími státy.
