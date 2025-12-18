Ranní postřeh Olgy Lomové: Exemplární potrestání mediálního magnáta
Hongkongský soud shledal mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným ve všech bodech obžaloby – spiknutí, šíření podvratných materiálů s cílem podněcovat vzpouru a spřažení se s cizí mocí. Osmasedmdesátiletému Laiovi, držiteli britského pasu, hrozí, že již nikdy neopustí vězení. Soud probíhá podle čínského Zákona o státní bezpečnosti, který byl přijat v Pekingu na jaře 2021. V méně medializovaných procesech podle něj již byly odsouzeny stovky lidí. Aktuální soud symbolicky potvrzuje konec právních jistot, jimiž se Hongkong kdysi pyšnil.
Působnost čínského zákona v Hongkongu je v rozporu s mezinárodními úmluvami uzavřenými v souvislosti s předáním Hongkongu Číně. Čínské komunistické vedení se smluvně zavázalo, že po převzetí Hongkongu zde zůstane ještě padesát let zachovaný právní řád zděděný z doby britské správy, jenž zaručoval všechny základní občanské svobody. Margaret Thatcher tento slib stvrdila svým podpisem na společné čínsko-britské deklaraci z roku 1984 – bezpochyby ve víře, že s protržními reformami proběhnou v Číně i reformy politické a v čínském právním řádu budou platit stejné standardy jako v Hongkongu.
Vývoj však šel opačným směrem a dvacet osm let poté, co se Hongkong stal součástí Číny, byl Jimmy Lai souzen za názory, kterým také dával prostor ve svých populárních novinách, tedy za něco, co původně nebylo v Hongkongu trestné. Na jeho příběhu je varovné, jak rychle je možné demontovat právní stát, dokonce pod praporem „vlády podle zákona“, jímž se dnes ohání čínské ministerstvo zahraničních věcí v reakci na mezinárodní protesty proti procesu, který vykonstruovala čínská státní bezpečnost.
V Číně se dnes o Jimmym Laiovi píše jako o mrzkém přisluhovači zahraničních protičínských sil, jež usilují o zničení Číny. V zahraničních médiích je zase titulován jako „prodemokratický aktivista“, to je však také zavádějící. On sám se sice nikdy netajil svou vírou v demokracii a veřejně podporoval masové demonstrace v letech 2019–2020 proti přijetí právních úprav umožňujících vydávání obyvatel Hongkongu k trestnímu stíhání v Číně. Sám se jich také účastnil spolu se statisíci, a v jednu chvíli dokonce až se dvěma miliony lidí v ulicích Hongkongu. Není však politickým aktivistou v běžném slova smyslu, tedy příslušníkem idealistické menšiny burcující pragmatickou většinu. Hlavním důvodem potrestání Jimmyho Laie bylo, že tento úspěšný byznysmen, ztělesnění hongkongského snu o chudém chlapci, který se vypracoval na miliardáře, sdílí s velkou částí svých spoluobčanů odpor k vlivu čínských komunistů ve městě. Čínské přísloví pro takovou situaci zní: „Zabít kohouta pro výstrahu opici.“
