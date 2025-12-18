0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo je ten instalatér?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
18. 12. 20253 minuty

Ranní postřeh Olgy Lomové: Exemplární potrestání mediálního magnáta

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Olga Lomová

Hongkongský soud shledal mediálního magnáta Jimmyho Laie vinným ve všech bodech obžaloby – spiknutí, šíření podvratných materiálů s cílem podněcovat vzpouru a spřažení se s cizí mocí. Osmasedmdesátiletému Laiovi, držiteli britského pasu, hrozí, že již nikdy neopustí vězení. Soud probíhá podle čínského Zákona o státní bezpečnosti, který byl přijat v Pekingu na jaře 2021. V méně medializovaných procesech podle něj již byly odsouzeny stovky lidí. Aktuální soud symbolicky potvrzuje konec právních jistot, jimiž se Hongkong kdysi pyšnil.

Působnost čínského zákona v Hongkongu je v rozporu s mezinárodními úmluvami uzavřenými v souvislosti s předáním Hongkongu Číně. Čínské komunistické vedení se smluvně zavázalo, že po převzetí Hongkongu zde zůstane ještě padesát let zachovaný právní řád zděděný z doby britské správy, jenž zaručoval všechny základní občanské svobody. Margaret Thatcher tento slib stvrdila svým podpisem na společné čínsko-britské deklaraci z roku 1984 – bezpochyby ve víře, že s protržními reformami proběhnou v Číně i reformy politické a v čínském právním řádu budou platit stejné standardy jako v Hongkongu. 

Vývoj však šel opačným směrem a dvacet osm let poté, co se Hongkong stal součástí Číny, byl Jimmy Lai souzen za názory, kterým také dával prostor ve svých populárních novinách, tedy za něco, co původně nebylo v Hongkongu trestné. Na jeho příběhu je varovné, jak rychle je možné demontovat právní stát, dokonce pod praporem „vlády podle zákona“, jímž se dnes ohání čínské ministerstvo zahraničních věcí v reakci na mezinárodní protesty proti procesu, který vykonstruovala čínská státní bezpečnost.

↓ INZERCE

V Číně se dnes o Jimmym Laiovi píše jako o mrzkém přisluhovači zahraničních protičínských sil, jež usilují o zničení Číny. V zahraničních médiích je zase titulován jako „prodemokratický aktivista“, to je však také zavádějící. On sám se sice nikdy netajil svou vírou v demokracii a veřejně podporoval masové demonstrace v letech 2019–2020 proti přijetí právních úprav umožňujících vydávání obyvatel Hongkongu k trestnímu stíhání v Číně. Sám se jich také účastnil spolu se statisíci, a v jednu chvíli dokonce až se dvěma miliony lidí v ulicích Hongkongu. Není však politickým aktivistou v běžném slova smyslu, tedy příslušníkem idealistické menšiny burcující pragmatickou většinu. Hlavním důvodem potrestání Jimmyho Laie bylo, že tento úspěšný byznysmen, ztělesnění hongkongského snu o chudém chlapci, který se vypracoval na miliardáře, sdílí s velkou částí svých spoluobčanů odpor k vlivu čínských komunistů ve městě. Čínské přísloví pro takovou situaci zní: „Zabít kohouta pro výstrahu opici.“

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články